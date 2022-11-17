Погода в Иркутске 18 ноября: ветер, метель, гололед Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Иркутске 18 ноября испортится еще сильнее, об этом предупредили в МЧС региона. По всей области будет гулять сильный ветер вместе со снегом, а на дорогах образуется опасная ситуация из-за низкой видимости и гололеда.

Погода в Иркутске 18 ноября: ветер, метель, гололед

МЧС Иркутской области объявило штормовое предупреждение. На 17 ноября, сегодня, тоже распространялось такое же объявление. Спасатели призывают сибиряков быть осторожными при выходе на улицу.

- Усиление ветра до 20 м/с, снег и метели прогнозируется в Иркутской области 18 ноября! По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 ноября местами по области ожидается западный, северо-западный ветер - 15-20 м/с, снег, метели. На дорогах области местами снежный накат, гололедица, - сказано в сообщении ведомства.

Погода в Иркутске 18 ноября будет не такой пугающей, как во всем Приангарье. Ветер усилится до 14 метров в секунду - пронизывать будет до нитки, поэтому одевайтесь теплее. Ночью и утром пройдет снег при заморозках до -7 градусов. Днем совсем немного распогодится, температура поднимется до -4 градусов.