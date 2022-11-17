Школьный музей из Шелеховского района занял третье место на всероссийском конкурсе

В конкурсе участвовали десятки экспозиций из разных регионов России Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области нашли самый успешный школьный музей - он находится в начальной школе-детского сада №14 в Шелеховском районе. Экспозиция заняла третьей место во Всероссийском конкурсе школьных музеев. Название ей - "Русская изба". Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Конкурс школьных музеев включает в себя школьный, муниципальный, региональный, федеральный этапы. Он проводится с целью обновления содержания деятельности школьных музеев как структуры, интегрирующей музейные и образовательные формы работы со школьниками в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества и государства, - рассказали в пресс-службе.

Всего в Иркутской области насчитывают около 200 таких музеев. Они находятся в общеобразовательных школах, организациях профобразования, детских садах и центрах детского творчества. Все они имеют схожие цели - приобщить ребят к культуре их родного региона и всей страны.

Отметим, в конкурсе участвовали десятки экспозиций в школьных музеях из разных территорий России.