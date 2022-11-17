Количество аварий с участием детей увеличилось в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество аварий с участием детей увеличилось в Бурятии в этом году. Всего за десять месяцев произошло более 780 ДТП, где погибло более 100 человек и более одной тысячи ранены, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

- Употребление алкоголя стало причиной смертности в большей половине аварий, - комментируют сотрудники МВД Бурятии. - Пьяные водители устроили 181 ДТП, где скончалось 56 человек и 280 пешеходов травмированы. Пешеходы же устроили 17 аварий с пятью погибшими и 13 ранеными.

В этом году первое место в рейтинге ДТП занимает столкновение машин. Таких в Бурятии произошло 266, где погибло 29 людей и еще 459 ранены. Второе место занимает наезд на пешеходов - 213 аварий, в которых 22 человека погибли и 208 травмированы. Стоит отметить, что в большинстве случаев пешеходы сами виноваты из-за своей неосторожности.

Водительских прав лишились 6,3 тысячи пьяных водителей и около 3 тысяч пешеходов понесли административное наказание. Всего в этом году возбуждено свыше 542 тысяч административных дел, из которых 426 тысяч выявлены благодаря камерам Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД.

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