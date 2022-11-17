Выплаты зарплаты двум юным работникам добилась прокуратура Иркутской области

По всей Сибири работникам вернули 1,5 млн рублей в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Иркутской области восстановила права двух несовершеннолетних работников, которым не выплачивали зарплату. Они имели законное право на работу и вознаграждение за нее, но работодатель решил "закрыть на это глаза". Тогда в дело вмешалось надзорное ведомство.

- Продолжена работа по выявлению фактов неформальной занятости, принятыми мерами в округе легализовано 828 случаев трудовых отношений граждан, из них в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской и Новосибирской областях – свыше 600, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Сотрудники ведомства представили интересные данные по возвращению зарплат работникам Сибири в 2022 году. Правоохранительные органы добились выплаты 1,5 миллиона рублей обманутым сибирякам. Этим занималась Генеральная прокуратура по СФО.

Ранее "КП-Иркутск" писала о том, что вскрылись новые подробности аварийной посадки самолета А-320, произошедшей в аэропорту столицы Приангарья 2 ноября. У аэробуса, летевшего из Душанбе, произошло повреждение четырех пневматиков основных стоек шасси.