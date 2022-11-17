Три человека пострадали в ДТП с «Мерседесом» на федеральной трассе в Братске

Фото: ГИБДД Иркутской области

Утром 17 ноября в Братске произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На федеральной дороге «Вилюй» столкнулись «Мерседес» и «Ниссан Икс Трейл». Полиция выяснила, что водитель второго автомобиля по какой-то причине выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. Об этом сообщила Госавтоинспекция Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы и обратились за медицинской помощью 71-летняя пассажирка «европейца», водитель и 49-летняя пассажирка японского внедорожника, - рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить причину и все обстоятельства аварии. Это нужно, чтобы установить степень вины каждого участника столкновения. Пострадавшие в праве потребовать компенсацию за ущерб здоровью.

Ранее в регионе проводили рейды против нарушителей, которые выезжают на полосу встречного движения. Их отлавливали и составляли административные протоколы. Такие мероприятия проводят в качестве профилактики аварийности на дорогах.