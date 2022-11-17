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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:50

Экс-спецназовец из Иркутской области получил травму во время любовного шоу на ТНТ

Его увезла скорая помощь прямо со съемочной площадки
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: пресс-служба ТНТ

Фото: пресс-служба ТНТ

В шоу "Влюбись, если сможешь" принимает участие бывший спецназовец из Иркутской области Константин Белов. Он стал одним из лидеров на проекте вместе со своей парой Даной. Они проходят разные перипетии, в том числе в отношениях, чтобы завоевать первое место. Одна из трудностей, которая постигла Константина - травма ноги. Об этом сообщает WEACOM.RU.

Продюсеры вызывали на площадку скорую помощь, чтобы медики проверили состояние сибиряка. Забирать в больницу его не стали, он остался в проекте. Но его пара Дана все равно начала серьезную личную ссору, из-за которой их лидерство может пошатнуться.

Напомним, Константин раньше служил в спецназе и профессионально занимался тайским боксом. После он переехал в Москву и стал личным тренером по фитнесу. Он рассказал, что раньше был женат, брак стал самым болезненным периодом в его жизни. Теперь он хочет найти новую любовь на телеканале.