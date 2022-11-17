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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:25

В Забайкальском крае начали вводить вакцину от коронавируса в виде спрея

Можно выбрать способ вакцинации
Дарья БОЛЕСОВА
Теперь вакцинироваться проще. Фото: стоп-кадр видеосюжета телеканала "Забайкалье"

Теперь вакцинироваться проще. Фото: стоп-кадр видеосюжета телеканала "Забайкалье"

В Забайкальском крае стали использовать назальную вакцину от коронавируса. Она практикуется наряду с обыкновенной через шприц. Вводят препараты «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V». Теперь можно выбрать способ вакцинации, многие жители края боятся иголок, поэтому назальная вакцинация для них будет более удобной. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Вакцину вводят при помощи специальной насадки-распылителя в один носовой ход на вдохе. Пить, есть и курить в течении 30 минут после процедуры нельзя. Но при этом назальный метод введения имеет ряд преимуществ по сравнению с инъекцией, - объяснили корреспонденты.

При этом такая вакцина защищает от коронавируса лучше, так как она воздействуют непосредственно на слизистую. А также последствия от нее переносятся легче.