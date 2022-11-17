Гуманитарный груз, собранный волонтерами Забайкальского края, отправят 30 ноября

Посылки перевезут в Новошахтинск. Фото: стоп-кадр видеосюжета телеканала "Забайкалье"

В Забайкальском крае опытные волонтеры собирают посылки в зону специальной военной операции. Для ее участников заготовили еду, теплые вещи, теплопушки и другие важные вещи. 30 ноября машина отправит гуманитарный груз с более сотней коробок. Об этом сообщает телеканал "Забайкалье".

- Я еду сама лично. Спустя какое-то время мы летим самолетом. Все волонтеры - семь девушек. Туда прилетаем, и уже встречаем наш эшелон и будем принимать это все, разбирать и выдавать нашим ребятам, - заявила организатор сбора Елена Пронченко корреспондентам телеканала.

Волонтеры полетят в Новошахтинск, чтобы оттуда передать посылки. Отметим, гуманитарную помощь собирают в большинстве регионов России, как для участников спецоперации, так и для жителей Донбасса.