Благотворительный бал пройдет в Усадьбе Сукачева в Иркутске 24 декабря. Фото: Иркутский художественный музей

Зимний бал «Под бой курантов» пройдет 24 декабря в Иркутске. Вальсировать, и не только, будут в залах Усадьбы Сукачева. По традиции, мероприятие будет благотворительным. Об этом КП-Иркутск рассказали в музее.

- В этом году, так же как и в предыдущем, мы решили помочь детям, которые проходят лечение в период новогодних праздников в Ивано-Матренинской детской клинической больнице, - говорят организаторы. – Весь доход от ярмарки будет передан для них, на новогоднее поздравление.

Как будут зарабатывать средства для благотворительности? Организуют ярмарку, так музейщики делают каждый год. Принять участие приглашают всех желающих творцов – художников, рукодельниц и мастеров. Принести свои изделия для продажи, которые будут проданы во время благотворительного бала, можно в Усадьбу Сукачева в рабочее время.

- Каждый, кто принесет изделие, получит пригласительный билет во все отделы Художественно музея им. В.П. Сукачева, - обещают организаторы бала.

Напомним, что в прошлом году новогоднее поздравление ребятишек в Ивано-Матренинской больнице было фееричным. Их поздравлял десант Дедов Морозов. Волшебники в красных костюмах спускались к ребятам на тросах с крыши.

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