Инвалид в Иркутской области получил лекарства после вмешательства прокуратуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Получить препарат по выданному ранее льготному рецепту житель Зиминского района Приангарья не смог, потому что не было нужных лекарств в аптеке. Так как сибиряк, имеющий инвалидность, не смог реализовать свое право за дело взялась прокуратура. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, во исполнение требований которого произведена синонимическая замена лекарственного препарата, - говорят специалисты.

Пациент получил жизненно необходимые препараты.

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