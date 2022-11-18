4.5 тонны кедрового ореха экспортировали в Китай из Бурятии. Фото: Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Из Республики Бурятия с начала 2022 года в Китай было экспортировано 4.5 тонны кедрового ореха. Это общий вес экспортных партий, для перевозки которых было выдано 202 фитосанитарных сертификата. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Вся экспортированная в КНР подкарантинная продукция досмотрена должностными лицами, - говорят специалисты. - За 10 месяцев текущего года нарушений не выявлены, требования страны-импортера полностью соблюдены.

В Россельхознадзоре напомнили, что с этого года отправлять товары в Китай могут только зарегистрированные в системе CIFER компании. Наши специалисты проверяют соответствие отправлений требованиям Главного таможенного управления Китайской Народной Республики.

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