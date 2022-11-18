156 лифтов заменили в Иркутской области в 2022 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье с начала 2022 года заменили 156 лифтов, замена двух из них была в плане только в следующем году. При этом еще два устройства уже устанавливают в Ангарске, большая часть работ завершена. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Фонд капитального ремонта МКД Иркутской области уже приступил к выполнению плана 2023 года, - говорят специалисты. - До конца декабря заменят из плана следующего года еще 86 единиц лифтового оборудования.

Отмечается, что все оборудование было закуплено и установлено на взносы владельцев помещений многоквартирных домов.

ЦИФРЫ

95 лифтов заменили в Иркутске;

44 лифта – в Усть-Илимске,

9 единиц лифтового оборудования в Братске;

5 лифтов заменили в Ангарске;

1 лифт в Железногорске.

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