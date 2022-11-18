Курсы сестринского дела открыты в Усть-Куте

Курсы сестринского дела для волонтеров набирают темпы в Иркутской области.

В Усть-Куте при поликлинике «РЖД-Медицина» открыли курсы сестринского дела для волонтеров. В группе – 25 человек, а в программе курса - 18 часов теории и практики. По их окончании слушатели сдают экзамен и получают сертификат. Обучение доступно и онлайн, запись ведется на сайте.

- Особо хочу отметить помощь, которую при открытии курсов в Усть-Куте оказал Братский медицинский колледж. У нас сформировалась уникальная атмосфера, собрались неравнодушные люди. Все мотивированы на результат, - отметила координатор проекта - председатель комитета по бюджету Законодательного Собрания региона Наталья Дикусарова.

Усть-Кут – четвертый город в Иркутской области, где открыты курсы сестринского дела. Также обучение ведется в Иркутске, Братске и Тайшете. В последнем курсы уже прошли несколько групп, следующий набор стартует во второй половине ноября. А в Братске отучилась вторая группа волонтеров.