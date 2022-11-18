Жители Иркутской области смогут получать жилищные субсидии по принципу «одного окна» Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В министерстве социального развития Иркутской области сообщили о приближающихся нововведениях. В следующем году предоставлять жилищные субсидии жителям региона будут в органах социальной защиты населения. Работа по принципу «одного окна» начнется с 1 января.

- Мы, совместно с органами местного самоуправления, завершаем огромную работу по передаче сведений о гражданах – получателях субсидии администрациями муниципалитетов, - отметила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлана Иевлева. - Идет конвертация баз, утончение списков.

Чтобы получить субсидию на оплату ЖКУ, будет необходимо обратиться в органы социальной защиты. Принцип «одного окна» заключается в том, что от обращающегося потребуются лишь заявление и документ, удостоверяющий личность заявителя.

Напомним, в Приангарье продолжается реализация пилотного проекта Министерства труда и социальной защиты России по созданию семейных многофункциональных центров. Помимо Иркутской области в перечень Минтруда и социальной защиты вошли еще семь регионов России. Вскоре свои двери откроет МФЦ в Усолье-Сибирском.Объект готов к работе на сто процентов.

- С 1 января следующего года полномочия по предоставлению субсидий на оплату ЖКУ передаются в органы социальной защиты населения. Соответствующий региональный закон принят в июле 2022 года. Мы, совместно с органами местного самоуправления, завершаем огромную работу по передаче сведений о гражданах – получателях субсидии администрациями муниципалитетов. Идет конвертация баз, утончение списков. Получателям субсидии волноваться не стоит, те, у кого субсидия уже назначена, до окончания срока назначения будут ее получать. За новым назначением уже необходимо будет обратиться в органы социальной защиты. Субсидии на оплату ЖКУ, будет назначаться по принципу «одного окна», для назначения меры необходимо будет только заявление и документ, удостоверяющий личность заявителя. До конца 2022 года эти полномочия остаются у органов местного самоуправления, - разъяснила Светлана Викторовна.