Противоаварийные работы проводят в Александровском централе в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Вскоре новую жизнь вдохнут в здание бывшей тюрьмы в Боханском районе. Ныне в известном историко-архитектурном комплексе отремонтируют кровлю, сделают защитное закрытие окон и вывезут мусор. На первоочередные противоаварийные работы из регионального бюджета выделили 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Задача работ, которые начал подрядчик, - сохранить комплекс в нынешнем состоянии до начала реставрации, не допустить дальнейшего разрушения - сообщил руководитель ОГАУ «Центр сохранения наследия Иркутской области» Григорий Ивлев. - Это уникальный исторический объект, на данный момент его проблемой является отсутствие собственника, который занялся бы восстановлением и приспособлением под современное использование.

Работы закончат в декабре. Затем комплекс законсервируют до определения владельца и дальнейшего использования.

Напомним, Александровский централ могут передать арендатору на льготных условиях – всего за рубль в год. Действовать такой договор будет 49 лет.

СПРАВКА «КП»

«Александровский централ» - один из уникальных объектов российской каторги и ссылки. Находится он в селе Александровское Боханского района, от регионального центра до памятника – 70 км. Объект был построен в 19 веке. В свое время там отбывали ссылку участники польского восстания, Севастопольского восстания 1830 года. Во времена СССР в централе была трудовая колония для несовершеннолетних, после следственный изолятор. С 1956 до 2017 там располагалась Иркутская психиатрическая больница. Сейчас здание пустует.