Высокотехнологичную производственную линию запустили на трубном заводе в Ангарске. Фото: правительство Иркутской области

На трубном заводе в Ангарска начала работу новая высокотехнологичная производственная линия. Летом текущего года на Петербургском международном экономическом форуме власти Иркутской области и Группа ПОЛИПЛАСТИК подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках документа предусмотрено создание на территории региона дополнительных мощностей для производства полимерных труб. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Осенью на «Иркутском трубном заводе» в Ангарске провели модернизацию. Начала работу линия, которая может выпускать около 7 тыс. тонн продукции в год. Для ее эксплуатации было дополнительно создано 10 рабочих мест, - отметили в правительстве Иркутской области.

Напомним, в Иркутской области подорожали как продукты, так и услуги, сообщили в Иркутскстате. Теперь, чтобы сходить на рынок или в магазин недалеко от дома, придется больше потратить на помидоры, которые прибавили в цене в 1,4 раза, и огурцы, подорожавшие в 1,2 раза. Бананы стали недоступнее на 24%, апельсины - на 9%, яйца - на 10%. На 2-3% стали дороже мясные и овощные консервы для детского питания, соль, шоколад, черный чай. Разные виды рыбной продукции выросли в цене в пределах 1-3%.