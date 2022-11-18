В Братске при МВД создан музей истории

Евгений Бакуров помог в создании музея истории межмуниципального управления МВД России «Братское».

10 ноября, в День работников органов внутренних дел, в МВД в Братске открылся небольшой музей истории. В его организации участвовал депутат областного парламента Евгений Бакуров. Было отремонтировано помещение, куплена мебель, стенды собраны экспонаты. В этом помогали ветераны полиции и местные предприниматели.

- Основная задача музея - показать нелегкий труд сотрудников органов внутренних дел, - рассказала председатель городского совета ветеранов МВД Светлана Жевлакова. - Здесь будет интересно и действующим сотрудникам, и коллегам, давно окончившим службу, и тем, кто только мечтает пополнить наши ряды, и всем горожанам.

В коллекции - фотографии, подлинники документов и награды, холодное и табельное оружие, форменное обмундирование, начиная от мундира унтер-офицера царской жандармерии.

- В музее можно будет проводить уроки мужества, наставничества, давать присягу, - добавил депутат Законодательного Собрания Иркутской области Евгений Бакуров.