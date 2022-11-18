Делегация из Иркутска доставила гуманитарную помощь в Кировск. Фото: администрация Иркутска

Делегация из Иркутска прибыла в Кировск в рамках сотрудничества. Сибиряки привезли с собой гуманитарный груз. В том числе ряд социально-значимых товаров, канцелярские принадлежности и игрушки, а также продуктовые и гигиенические детские наборы для малышей от 0 до 12 месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе администрации столицы Приангарья.

- Гости из далекого Иркутска посетили Кировскую многопрофильную гимназию, передав в подарок школьную форму для учащихся начальной школы, а также встретились с представителями дополнительного образования и культуры. В ходе визита представители власти Иркутской области передали музыкальные инструменты для обучающихся Центра внешкольной работы "Синяя птица", - рассказали в администрации областного центра.

Глава администрации Кировска Виктория Сергеева вручила Благодарственные письма гостям города, выразив искренние пожелания здоровья, успехов, а главное - мирного и счастливого совместного будущего.

Напомним, 8 ноября из Иркутска выехали две фуры с 40 тоннами гуманитарного груза в зону проведения спецоперации на Украине. В посылках: обмундирование для военных, теплая одежда и предметы гигиены для Луганского детского дома, еда для Кировска и т.д. В Приангарье продолжают сбор посылок и для жителей Донбасса, и для участников специальной военной операции, и для мобилизованных из Приангарья. Сейчас особенно важно закупить теплую одежду и обеспечить социально значимые объекты в ДНР теплом.