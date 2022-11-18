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НовостиОбщество18 ноября 2022 4:50

Финалистами премии «Студент года - 2022» в Иркутской области стали 15 человек

Из них 12 - студенты Иркутского регионального колледжа педагогического образования
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Финалистами премии «Студент года - 2022» в Иркутской области стали 15 человек.

Финалистами премии «Студент года - 2022» в Иркутской области стали 15 человек.

В финал Российской национальной премии «Студент года - 2022» вышли 15 студентов из Иркутской области. Большинство из них являются студентами регионального колледжа педагогического образования. Его руководитель, депутат ЗС Галина Кудрявцева рассказала:

- С 11 по 17 декабря, пройдут итоговые испытания и определятся победители. Наши ребята будут соревноваться в семи номинациях.

Финал состоится в рамках Всероссийского студенческого форума «Твой ход - 2022».

Победителями отборочных этапов конкурса стали более тысячи студентов из 70 регионов. Двое из них представили вузы Иркутска. Яна Каргапольцева - финалистка в номинации «Интеллект года», Маргарита Феоктистова – выступила в номинации «Общественник года». Финалист специального трека «Студент года. Медики» - студент медицинского училища Руслан Ишмухаметов, остальные из колледжа педобразования: здесь действуют два объединения военно-патриотический клуб «Ожившая память» и Клуб радио – оба отмечены в номинации «Патриотическое объединение года» и лучший студенческий клуба. Еще пять человек выступают в отдельных номинациях. Среди общественников в финал вышел Роман Калашников, среди старост - Анастасия Шестакова, среди председателей советов обучающихся - Екатерина Грехова. Анна и Валентина Клюненковы – претенденты на звания «Творческая личность года» и «Спортсмен года».