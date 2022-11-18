4,5% подростков Иркутска пользуются вейпами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди иркутских подростков медики выявляют все больше курильщиков. При этом большая часть из них предпочитает вейпы. Это 4,5% от общего числа зависимых от никотина ребят в возрасте от 12 до 18 лет. Простые сигареты курят около 3,5%, электронные сигареты или так называемые "одноразки" - 2,3%. Об этом сообщает заместитель главного врача по организационно - методической работе ОГБУЗ «Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Сергей Белых.

- В состав жидкости, используемой при работе вейпа, входит глицерин и пропиленгликоль, который используется для получения пластика, - рассказал специалист. - В ходе нагревания данного состава происходит выработка веществ обладающих канцерогенным и мутагенным свойствами. Также негативное влияние на организм оказывают ароматизаторы, которые вызывают заболевания легких. А вид никотина, содержащийся в жидкостях, используется для борьбы с насекомыми.

Также врач отметил, что влияние вейпов на организм все еще не изучено до конца. Однако эксперты предупреждают, что "парильщики" рискуют подхватить бронхит, что может привести даже к ампутации легких. Помощь в отказе от вредной привычки оказывают в Иркутском областном психоневрологическом диспансере.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о пагубной моде. Корреспондент "КП"-Иркутск узнал, где и почему продают вейпы и жидкости к ним несовершеннолетним подросткам. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

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