Письма детей для участников специальной операции отправят из Иркутска

Подобные письма уже отправляли из Иркутской области Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске собрали письма детей, которые они адресовали участникам специальной военной операции. Ребята написали слова поддержки солдатам и приложили к ним рисунки. В акции принимали участие школьники разного возраста. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в официальном ТГ-канале.

- Иркутские ребятишки подготовили защитникам Родины письма и рисунки. Передал послания заместителю председателя правительства Иркутской области Сергею Довгалюку, а Сергей Владимирович по поручению жителей нашего региона доставит их солдатам и офицерам, - написал Болотов.

В Иркутске продолжают помогать семьям мобилизованных и участников спецоперации, которые оставили на это запрос. Кому-то привозят дрова, кто-то получает юридические консультации и т.д.

Ранее из Иркутска отправили фуру с гуманитарным грузом в Кировск. Это подшефный Приангарью город, которому правительство помогает в восстановлении.

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