Граффити с Байкалом и Ангарой создадут в Ангарске к юбилею региона. Фото: администрация Ангарска.

В городе нефтехимиков распишут фасад дома №24 в 95 квартале по случаю 85-летия региона. Будут нарисованы Байкал и его дочь Ангара, ведь тема композиции - вода, как источник жизни, природного богатства и изобилия. Об этом сообщили в администрации Ангарска. Курирует событие арт-проект "Музей под открытым небом".

- Автор эскиза ангарчанин Василий Каптырев. Он изобразит Байкал и его дочь Ангару. Художник объяснил, река - водная артерия, на берегах которой люди нашли пристанище, нуждается в защите. Могучий Байкал оберегает ее,- сообщают в администрации Ангарска.

В Иркутске же с конца лета по начала сентября проходил фестиваль уличного искусства "Голос Улиц". Во время него состоялись творческие встречи, лекции, мастер-классы, перфомансы и конкурсы. Об этом уже сообщала "КП"-Иркутск.