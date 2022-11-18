21 место в рейтинге научно-технологического развития регионов заняла Иркутская область

При формировании рейтинга учитывали ряд показателей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская область вошла в тридцатку регионов с лучшими показателями научно-технологического развития за 2021 год. Создать такой национальный рейтинг поручил президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Национальный рейтинг сформирован на базе 33 показателей, сгруппированных в три блока. Первый - «органы власти». Он учитывает объемы расходов субъекта на научные исследования, количество кандидатов и докторов наук в регионе, долю организаций, осуществляющих технологические инновации, - объяснили в пресс-службе.

Вторым критерием стала «среда для ведения наукоемкого бизнеса»: то есть как много в регионе действует институтов развития научной деятельности и есть ли специальные территории, на которых действует особый правовой режим. Например, ТОСЭР или кластеры.

Третьим блоком стали «среда для работы исследователей». В этом блоке учитывается показатель обеспеченности объектами инфраструкты и как много поступало заявок на патент изобретения.

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