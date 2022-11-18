Житель Братского района сжег автомобиль знакомого из-за постоянных ссор

Теперь виновник пойдет под суд Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутской области нашли и задержала поджигателя автомобиля, на которого написал заявление житель поселка Кежемский Братского района. Он пожаловался, что его "ВАЗ" сгорел так, что машину не восстановить. Стало ясно, что причиной стал умышленный поджог. Преступника нашли достаточно быстро.

- Им оказался 43-летний местный житель, который пояснил полицейским, что сжег транспортное средство на фоне регулярных конфликтов с хозяином автотранспорта. Свою вину в содеянном он полностью признал, - рассказали в МВД Иркутской области.

Теперь сибиряк пойдет под суд по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Ему грозит штраф и, возможно, возмещение ущерба потерпевшему.

Отметим, это не первый случай поджога автомобиля из чувства мести. Некоторые жители Иркутской области таким образом хотят задеть владельца машины или даже оставить угрозу.

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