Школы Черемховского района получат учебники и оборудование

Новые учебники и оборудование для классов получат школы Черемховского района.

Сертификаты на школьные учебники и свидетельства на оборудование для классов вручил представителям образовательных учреждений председатель ЗС Александр Ведерников. Спикер находится в рабочей поездке в Черемховский район.

Так, сертификаты на учебники получили школы поселков Михайловка, Новостройка, деревень Верхняя Иреть, Балухарь, Малиновка, сел Алехино, Бельск, Верхний Булай, Голуметь, Зерновое, Лохово, Нижняя Иреть, Новогромово, Онот, Парфеново, Рысево, Саянское, Тальники, Тунгуска, Узкий Луг, а также начальная школа-детский сад деревни Козлова.

По региональной программе «Качество образования» федерального проекта «Новая школа» свидетельства на покупку учебного оборудования получили школы сел Саянское, Голуметь, Бельск, Рысево.

Александр Ведерников отметил, что депутаты держат на контроле решение проблемных вопросов в сфере образования. В частности, речь идет о строительстве и ремонте объектов, покупке оборудования, развитию инженерных сетей.

Депутат от территории Виктор Побойкин Виктор Побойкин рассказал о планах по ремонту дорог. Так, на 2023 год запланирован капремонт участка Голуметского тракта, продолжение работ на дороге Черемхово-Свирск и Верхний Булай-Лохово.