Памятник «Борцам революции» в Иркутске заменят на новодел из-за аварийного состояния

В мэрии отдельно подчеркнули, что памятник вернут на место после реконструкции Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В думе Иркутска обсудили вопрос восстановления памятника культурного наследия - скульптурную композицию «Борцам революции». Памятник находится в аварийном состоянии с 2017 года, пришлось убрать некоторые его части, чтобы он не обрушился сразу. Теперь его хотят заменить на новодел. Об этом сообщили в администрации Иркутска.

- Бетон, из которого были изготовлены фигуры, восстановить невозможно. В связи с этим реконструкция памятника будет проведена в режиме воссоздания в новоделе с сохранением его первоначальных характеристик. Для этого была выполнена 3D-модель композиции, - заявил глава комитета по градостроительной политике города Евгений Харитонов.

Он отдельно подчеркнул, что убирать памятник «с концами» не хотят, его восстановят и вернут на прежнее место. Работы начнут уже в 2023 году.

Напомним, авторами памятника «Борцам революции» выступили скульпторы Георгий Мотовилов и Михаил Нефедов, его установили в 1940 году. При этом он является именно надгробным памятником.

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