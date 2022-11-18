Капремонт дороги до Байкала за 3,5 млрд рублей завершили в Иркутской области

Реконструкция заняла пять лет Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области закончили капитальный ремонт участка дороги, которая ведет к Байкалу. Здесь всегда большая транспортная нагрузка из-за наплыва туристов, которые хотят посмотреть красоты природы. Ремонт проводили на участке с 98 по 114 километр, на это потребовалось 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в правительстве Приангарья.

- Долгое время значительная часть автодороги Иркутск - Большое Голоустное была гравийной, находилась в неудовлетворительном состоянии. Машины ездили сквозь облака пыли, часто пробивали колеса, поэтому жители региона и туристы выбирали отдых в других местах Байкала. К информации о начале капитального ремонта трассы многие отнеслись скептически, но сегодня он завершен, - объяснил губернатор Игорь Кобзев.

Теперь здесь уложили асфальт, отремонтировали мостовые переходы, смонтировали ливневки, обочины и тротуаров, уложили бордюр, установили ограждения и т.д. Теперь здесь хорошее освещение, свежая разметка и обустроены остановки общественного транспорта.

Капремонт начался еще в далеком 2017 году. Его проводили в несколько этапов. Отметим, в Иркутской области собираются развивать сферу туризма, поэтому в ближайшие годы число гостей в регионе увеличится. Поэтому особенно важно обеспечить безопасность и качество дорог.