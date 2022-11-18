72-летнего жителя Иркутской области осудят за сожжение леса на 2 миллиона рублей

Прокуратура требует возмещения ущерба за уничтоженные деревья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

72-летний сибиряк из Боханского района не ожидал, что собственная безответственность приведет его на скамью подсудимых. Мужчину обвиняют по статье "повреждение лесных насаждений" на 2 миллиона рублей. Из-за того, что он не потушил тлеющий мусор в выгребной яме, сгорело 10 гектаров леса. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

- Весной 2022 года обвиняемый, находясь на арендованном участке леса в Боханском районе, не принял мер к тушению тлеющих остатков после сжигания отходов в мусорной яме. В результате огонь распространился на земли лесного фонда площадью 10,7 га, - рассказали в ведомстве.

Сначала загорелась трава, потом пламя дошло под лесной подстилки, а затем перекинулось на деревья. Огонь повредил 1,1 тысячи кубометров древесины. Пожар тушили сотрудники МЧС Приангарья, а виновного задержали. Теперь он ждет решения суда. Также прокуратура хочет взыскать с пенсионера плату за ущерб, который он причинил лесу.

Отметим, в Иркутской области регулярно проводят работы по восстановлению лесного массива, который страдает то от пожаров, то от "черных лесников".

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