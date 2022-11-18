Семья из Черемхово спаслась из пожара благодаря установленной накануне сигнализации

Сработала пожарная сигнализация, установленная 10 дней до происшествия Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Черемхово поздним вечером 17 ноября произошел пожар: горел частный дом, диспетчерская служба сразу направила бригаду спасателей на место. Когда пожарные прибыли, оказалось, что в доме проживает семья из пяти человек: двое детей, мать, отчим и дедушка. В момент появления огня в доме были только взрослые, детей отправили к родственникам.

- Уже около 23 часов все трое проснулись от громкого писка пожарного извещателя, установленного в кухне: горело потолочное перекрытие в районе дымоходной трубы, огонь стремительно распространялся на кровлю, дом наполнялся едким дымом. Люди выбежали на улицу и вызвали пожарных, - объяснили в МЧС Иркутской области.

Дом удалось потушить до того, как огонь сделал бы невозможным его восстановление. Если бы не было пожарной сигнализации, люди могли бы погибнуть. Аппарат установили всего за 10 дней до происшествия.

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