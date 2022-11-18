800 человек эвакуировали из ТЦ «Карамель» в Иркутске из-за пожарной сигнализации

Пожар снова не обнаружили. Фото от очевидца Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В ТЦ «Карамель» снова началась эвакуация. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация в кафе быстрого питания. Сотрудники МЧС вывели из здания 800 человек. Об этом рассказали в ведомстве.

- 18.21 (Ирк) Пожарная сигнализация сработала в одном из помещений кафе быстрого питания торгового центра «Карамель» на улице Партизанской. Пожарные проверили все помещения. Возгорания нет. В одном из кафе произошло подгорание пищи, - сказано в сообщении.

Специалисты начали проверку по факту сработавшей сигнализации. Напомним, это далеко не первая эвакуация, которая происходит из-за сигнализации в этом торговом центре. В прошлый раз проверка установила, что датчик дыма просигнализировал из-за подгоревшей еды.

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