Глава Иркутска посетил ЛНР и передал детям Кирова комплекты новой школьной формы

Дети нуждаются в учебниках и школьной форме. Фото: официальный ТГ-канал мэра Иркутска

Мэр Иркутска Руслан Болотов вместе с заместителем Андреем Южаковым посетили Луганскую Народную Республику (ЛНР) в рамках рабочей поездки. Они прибыли в Киров и посетили несколько учреждений, в том числе гимназию. Об этом сообщили в администрации областного центра.

- Передали ребятам из Кировской гимназии 127 комплектов школьной формы, которую сшили на Иркутской фабрике «ВИД». Во время встречи директор Нина Золотухина рассказала, что украинские власти долгие годы не обращали внимания на учреждения образования восточной части страны. В школах не делали ремонты, не обновляли оборудование, не закупали учебники и книги, - заявил Болотов.

Напомним, Киров - подшефный Иркутской области город, которому помогают в восстановлении. Сюда регулярно привозят гуманитарную помощь: аппаратуру для отопления, обучения и культурной деятельности, еду, одежду и другие необходимые вещи. Особенно важно сейчас привозить теплую одежду.