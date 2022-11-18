Город Кировск Луганской народной республики посетил мэр Иркутска Руслан Болотов

Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В городе Кировске Луганской Народной Республики с рабочей поездкой находятся мэр Иркутска Руслан Болотов, первый заместитель мэра Андрей Южаков, а так же депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, депутат городской Думы Михаил Корнев и руководитель иркутского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Яков Миндрулев. Вместе они посетили Кировскую многопрофильную гимназию, Центр внешкольной работы «Синяя птица».

– Передали ребятам из Кировской гимназии 127 комплектов школьной формы, которую сшили на Иркутской фабрике «ВИД». Во время встречи директор Нина Золотухина рассказала, что украинские власти долгие годы не обращали внимания на учреждения образования восточной части страны. В школах не делали ремонты, не обновляли оборудование, не закупали учебники и книги. Будем продолжать поддерживать наших подшефных. В ближайшее время сделаем забор на территории гимназии. Пригласил кировских старшеклассников в Иркутск и на Байкал. Будем ждать их в гости, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Глава Иркутска проверил ход ремонта школе № 1 Кировска:

– За последние два месяца учебное учреждение значительно преобразилось. С депутатом Госдумы Сергеем Теном обсудили, как можно капитально отремонтировать учебные заведения на присоединенных территориях. Внесем предложение включать их в федеральные программы и национальные проекты, – отметил Руслан Болотов.

Глава администрации Кировска Виктория Сергеева обратилась к иркутским гостям с просьбой помочь оформить город к Новому году. Принято решение на средства партнеров, которые раньше направлялись на салют в Иркутске, закупить праздничные украшения для жителей Кировска.

Кроме того, Руслан Болотов передал бронежилеты для местного подразделения МЧС, ранее в город прибыло два большегрузе с гуманитарной помощью из Сибири. Вместе с гуманитарным грузом, в Кировск прибыли и детские письма и рисунки от иркутских детей, адресованные находящимся на передовой бойцам.

– Работу по поддержке военнослужащих и их семей ведем на постоянной основе. В Иркутске адресно отрабатываем обращения родственников. Доставляем необходимое снаряжение для наших мобилизованных мужчин. Выражаем огромную благодарность ребятишкам, представителям ТОСов, общественных организаций, бизнес-сообщества, работникам муниципальных предприятий и администрации, городской Общественной палаты. Спасибо всем, кто помогает! – сказал первый заместитель мэра Андрей Южаков.