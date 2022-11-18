«Не только чилят и тюленят»: подледный вальс нерп попал на видео на Байкале

Фото: стоп-кадр видео "Забайкальского Подлеморья"

Как прекрасна зимняя пора! Говорят, именно в этот период мужчины чаще влюбляются в женщин. Вот и нерпы устраивают романтические танцы.

На Байкале в Бурятии удалось заснять с помощью дрона трогательную историю животных. Самец пытался привлечь самку, кружась вокруг да около, но тут подплыл соперник за дамское сердце. Произошла короткая стычка. Конкурент был повержен в честной схватке. Забавным видео поделились сотрудники "Заповедного Подлеморья".

- Подледный вальс: а вам слабо? Такого вы еще не видели. Нерпы не только чилят и тюленят, отдыхая на льдинах. В перерывах между кормежкой и сном, они выводят романтичные пируэты, - написали в своих соцсетях инспекторы нацпарка.

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