Погода в Иркутске 19 ноября: слабый ветер и отсутствие снега

Погода в Иркутске 19 ноября
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Погода в Иркутске 19 ноября наконец-то порадует горожан после двух ураганных дней. Ветер ломал ветки и сдувал прохожих и автомобилей на улицах. Теперь синоптики обещают, что ситуация улучшится.
- Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -13,-15 градусов, днем -5,-7 градусов, - рассказали в Гидрометцентре Иркутской области.
Погода в Иркутске 19 ноября будет лучше, чем в некоторых территориях региона. Например, на севере области морозы куда крепче: столбики термометров упадут до отметки в -20 градусов. Местами пройдет слабый снег, средняя скорость ветра - около 10 метров в секунду.
Ранее на Приангарье обрушились штормовые ветра и снегопады, о которых предупреждали в МЧС.
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