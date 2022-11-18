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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:10

Какая будет погода в Иркутске 19 ноября, рассказали синоптики

Погода в Иркутске 19 ноября улучшится после двух штормовых предупреждений
Дарья БОЛЕСОВА
Погода в Иркутске 19 ноября

Погода в Иркутске 19 ноября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Иркутске 19 ноября наконец-то порадует горожан после двух ураганных дней. Ветер ломал ветки и сдувал прохожих и автомобилей на улицах. Теперь синоптики обещают, что ситуация улучшится.

Погода в Иркутске 19 ноября: слабый ветер и отсутствие снега

- Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -13,-15 градусов, днем -5,-7 градусов, - рассказали в Гидрометцентре Иркутской области.

Погода в Иркутске 19 ноября будет лучше, чем в некоторых территориях региона. Например, на севере области морозы куда крепче: столбики термометров упадут до отметки в -20 градусов. Местами пройдет слабый снег, средняя скорость ветра - около 10 метров в секунду.

Ранее на Приангарье обрушились штормовые ветра и снегопады, о которых предупреждали в МЧС.

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