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НовостиОбщество18 ноября 2022 13:05

Школу и четыре детсада построят около стадиона «Авиатор» в ИВАИУ Иркутска

Изначально думали возвести здания на территории бывшего военного авиационного училища
Дарья БОЛЕСОВА
Для некоторых учреждений еще предстоит подыскать подходящий участок земли

Для некоторых учреждений еще предстоит подыскать подходящий участок земли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВАИУ) решили построить четыре детских садика и одну школу на 1,5 тысячи мест. Уже подобрали подходящие участки для учреждений, хотя изначально планировали возвести здания прямо на месте бывшего училища. Об этом сообщает дума Иркутска.

- Сейчас проходит согласование проекта дорожной карты. До конца первого квартала следующего года мы утвердим проект планировки, в котором определимся в границах зоны размещения школы и детского сада. До конца второго квартала разработаем проект межевания, который образует эти участки, что в последствии вернутся к нам в муниципалитет для проектирования, - объяснил главный архитектор города Антон Жуков.

Строительство станет частью плана развития инфраструктуры областного центра. Сейчас жители этого района добираются в другие школы, до которых приходится ехать на общественном транспорте. Возведение запланированных пяти учреждений может занять годы.

Отметим, в 2023 году больше половины расходов бюджета Иркутской области выделили под социальную сферу. То есть будут выделять деньги на строительство школ, детских садов, больниц и т.д.