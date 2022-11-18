Школу и четыре детсада построят около стадиона «Авиатор» в ИВАИУ Иркутска

Для некоторых учреждений еще предстоит подыскать подходящий участок земли Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВАИУ) решили построить четыре детских садика и одну школу на 1,5 тысячи мест. Уже подобрали подходящие участки для учреждений, хотя изначально планировали возвести здания прямо на месте бывшего училища. Об этом сообщает дума Иркутска.

- Сейчас проходит согласование проекта дорожной карты. До конца первого квартала следующего года мы утвердим проект планировки, в котором определимся в границах зоны размещения школы и детского сада. До конца второго квартала разработаем проект межевания, который образует эти участки, что в последствии вернутся к нам в муниципалитет для проектирования, - объяснил главный архитектор города Антон Жуков.

Строительство станет частью плана развития инфраструктуры областного центра. Сейчас жители этого района добираются в другие школы, до которых приходится ехать на общественном транспорте. Возведение запланированных пяти учреждений может занять годы.

Отметим, в 2023 году больше половины расходов бюджета Иркутской области выделили под социальную сферу. То есть будут выделять деньги на строительство школ, детских садов, больниц и т.д.