Программа позволяет жителям Иркутской области развивать имеющуюся комфортную среду Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Более 2 тысяч жителей Ленинского округа отдали голоса за проекты «Народных инициатив». Всего населению представлено восемь проектов. Около 730 человек проголосовали за благоустройство спортивной площадки на территории гимназии № 3. Второе место занимает сквер имени В.Я. Бронштейна на Полярной - 496 откликов. Замыкает тройку лидеров устройство универсальной спортивной площадки в парке «Березка» - 387 голосов, сообщают в телеграмм-канале администрации Иркутска.

- Иркутяне выбирают проекты по «Народным инициативам» до 20 ноября. Идеи-победители будут реализованы в 2023 году, - напоминает мэрия города.

Жители, которые еще не приняли участие, могут отдать свой голос за понравившуюся территорию на на портале «Госуслуги», а также на официальном сайте администрации города. Программа позволяет жителям Иркутской области не только развивать имеющуюся комфортную среду, но создавать ее вокруг себя. Каждому жителю предоставляется выбор среди разнообразия проектов: создание скверов, детских площадок, скейт-площадок, парковок, освещения и многое другое.

КОНКРЕТНО

За какие проекты голосовать

Ремонт ограждения спортивной площадки дома детского творчества № 5, ул. Воровского, 12;

Устройство универсальной спортивной площадки на территории школы-интерната № 13;

Установка освещения в роще на станции Батарейная вблизи дома № 13а по ул. Центральная;

Благоустройство сквера имени В.Я. Бронштейна вблизи домов №№ 102, 104, 106 по ул. Полярная;

Обустройство парковочных мест возле домов № 233/9, 233/8, 231/9, 231/8 по ул. Баумана;

Благоустройство универсальной спортивной площадки в парке «Березка»;

Монтаж дверей эвакуационных выходов в гимназии № 3;

Благоустройство спортивной площадки на территории гимназии № 3.