О прогнозе погоды в Иркутске 19 ноября рассказали синоптики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз погоды в Иркутске 19 ноября порадует сибиряков. Несмотря на, что морозы становятся с каждым днем все суровее, ни снега, ни холодного порывистого ветра сегодня не ожидается. Синоптики предупреждают, температура воздуха опустится до -5...-7 градусов.

Прогноз погоды в Иркутске 19 ноября

- По области - переменная облачность, утром местами туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, в северных районах местами порывы до 13 м/с, температура -5...-10 градусов, местами -15...-20, -говорят метеорологи.

Также местами по региону возможен слабый снег.