Супруги из Тулуна отдали аферистам 75 тысяч рублей за несуществующий УАЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Супруги из Тулуна остались без денег и новой машины. Объявление о продаже УАЗа они нашли на популярном сайте. Предложение подкупало своей выгодностью: хорошее техническое состояние при приемлемой цене. Но позвонив продавцу, 42-летний мужчина выяснил, что автомобиль находится Красноярском крае. Незнакомцу срочно были нужны деньги, поэтому он был готов к сделке при условии перевода на карту предоплаты. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Собрав необходимую сумму, доверчивые граждане перевели 75 тысяч рублей на карту афериста и собрались выезжать за покупкой, - рассказали в ведомстве. - Однако, спустя какое-то время лжепродавец перестал выходить на связь. После этого тулунчане поняли, что попались на уловки аферистов и обратились в полицию.

Полицейские просят жителей Приангарья никогда не оплачивать товар, в существовании или в качестве которого они не уверены. Даже если продавец присылает фотографию паспорта или другого документа, верить ему не стоит.

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