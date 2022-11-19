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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 2:59

Супруги из Тулуна отдали аферистам 75 тысяч рублей за несуществующий УАЗ

Объявление о продаже авто они нашли на популярном сайте
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Супруги из Тулуна отдали аферистам 75 тысяч рублей за несуществующий УАЗ

Супруги из Тулуна отдали аферистам 75 тысяч рублей за несуществующий УАЗ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Супруги из Тулуна остались без денег и новой машины. Объявление о продаже УАЗа они нашли на популярном сайте. Предложение подкупало своей выгодностью: хорошее техническое состояние при приемлемой цене. Но позвонив продавцу, 42-летний мужчина выяснил, что автомобиль находится Красноярском крае. Незнакомцу срочно были нужны деньги, поэтому он был готов к сделке при условии перевода на карту предоплаты. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Собрав необходимую сумму, доверчивые граждане перевели 75 тысяч рублей на карту афериста и собрались выезжать за покупкой, - рассказали в ведомстве. - Однако, спустя какое-то время лжепродавец перестал выходить на связь. После этого тулунчане поняли, что попались на уловки аферистов и обратились в полицию.

Полицейские просят жителей Приангарья никогда не оплачивать товар, в существовании или в качестве которого они не уверены. Даже если продавец присылает фотографию паспорта или другого документа, верить ему не стоит.

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