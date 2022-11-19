11,5 млрд рублей на строительство поликлиник и больниц направят в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Главной темой для обсуждения стала реализация региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которая работает с 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- В течение 5 лет на реализацию программы будет направлено почти 11,5 млрд рублей - рассказали в правительстве региона. - Основная часть из федерального бюджета. В Иркутской области планируется построить 9 современных зданий поликлиник и больниц, провести реконструкцию одного здания врачебной амбулатории. Реализация программы идет в тесном взаимодействии с Минздравом России.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Во время беседы была затронута тема строительства многоуровневой парковки для работников Иркутского авиационного завода. Сейчас им приходится оставлять машины в соседних дворах. Ежедневно около 3 тысяч человек приезжают сюда со всего города. Также рассматривается возможность выделения земельного участка под строительство жилых домов для сотрудников предприятия, так как вместе с объемами производства будет расти коллектив.