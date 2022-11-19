Военнослужащего осудили за махинации с авиатопливом в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Приангарья вынесли приговор военного, признанному виновным в махинациях с авиатопливом. За это майора оштрафовали на 50 тысяч рублей. А деньги, которые он получил незаконно, конфискуют и направят в доход государства. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского гарнизонного военного суда.

- Военнослужащий внес в официальные документы заведомо ложные сведения о заправке воздушного судна в большем количестве, чем было заправлено фактически, за что получил от начальника топливного склада 275 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - рассказали в суде.

Вместе с этим, майор не сможет в ближайший год работать на государственной службе.

Напомним, ранее в Чите гарнизонный военный суд признал виновным в преступлении подполковника, который стал посредником в передаче взятки другим военнослужащим за поставку топочного мазута без проведения проверок и в кратчайшие сроки. В результате его обязали выплатить 1 700 000 рублей штрафа.