Землетрясение произошло в Бурятии 19 ноября 2022 года

Землетрясение в Бурятии 19 ноября 2022 года зарегистрировали сейсмологи. Эпицентр располагался в Муйском районе, нескольких километрах от поселка Таксимо. Об этом сообщают ученые Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение в Бурятии 19 ноября 2022

- Подземные толчки зарегистрированы 19 ноября в 14:57:59 по местному времени, отмечают в службе. - Энергетический класс: 12.0

В ближайшем к эпицентру населенном пункте, поселке Северомуйск сила толчков ощущалась в 3-4 балла. На севере Иркутской области, в Бодайбо, в 2 балла.

Напомним, землетрясение в Бурятии 2 ноября в 7:26 утра зарегистрировали иркутские сейсмологи. От ближайшего населенного пункта – поселка Майский в Курумканском районе Бурятии - эпицентр находился в трех километрах. Его жители ощутили толчки силой в 5 баллов, 4-5 баллов было в улусе Алла – он в 10 километрах от эпицентра. 4 балла было зафиксировано в населенных пунктах Арзгун, Улюнхан.

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