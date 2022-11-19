Землетрясение силой в 2 балла зарегистрировали на севере в Иркутской области 19 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Иркутской области 19 ноября 2022 года зарегистрировали сейсмологи в 14:57:59 по местному времени. Так как эпицентр располагался в Муйском районе Бурятии подземные толчки ощутили лишь на севере Приангарья. Об этом сообщают ученые Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение в Иркутской области 19 ноября 2022

- В ближайшем к эпицентру населенном пункте, поселке Северомуйск Бурятии, сила толчков ощущалась в 3-4 балла, в Бодайбо - в 2 балла, - рассказали в службе. - Энергетический класс: 12.0

Напомним, в 08:24 утра 15 ноября жителей Приангарья вновь разбудили подземные толчки. Эпицентр землетрясения расположен в районе монгольского озера Хубсугул. Однако "тряхнуло" сразу два российских региона: Иркутскую область и Бурятию. Сила подземных толчков в поселке Монды Тункинского района Бурятии достигла 3 баллов. Два балла ощущались в Кырене и Орлике. Для жителей Ангарска, Иркутска и Шелехова землетрясение ощущалось в 2 балла. О разрушениях и жертвах сообщений не поступало.

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