Снег и метель обрушатся на Иркутскую область 20 и 21 ноября
Фото: Олег УКЛАДОВ
Предупреждение о резком ухудшении погоды сделали в иркутском МЧС. По информации синоптиков, 20 и 21 ноября местами по области порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Также на Приангарье обрушатся снег и метели. Непогода начнет бушевать завтра вечером, говорят метеорологи.
- На дорогах области местами снежный накат, гололедица, - отмечают в ведомстве.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Превышение скорости может привести к опасным последствиям.
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