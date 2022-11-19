Губернатор Иркутской области встретился с главой минздрава России Михаилом Мурашко. Фото: правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с главой минздрава России Михаилом Мурашко. Они обсудили реализацию региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшие 5 лет будут построены 9 современных зданий поликлиник и больниц. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Программа работает с 2021 года, - рассказали в правительстве региона. - Уже ведется прием пациентов в 37 новых фельдшерско-акушерских пунктах и двух врачебных амбулаториях. В медорганизации области поступили 152 автомобиля. В текущем году смонтировали 25 ФАПов и 8 врачебных амбулаторий. Завершаются работы по монтажу еще 7 амбулаторий и 2 ФАПов.

Напомним, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района стал финалистом Всероссийского конкурса «Святость материнства – 2022». В Сибирском федеральном округе учреждение признано победителем в номинации «Лучшая командная работа с беременной женщиной и семьей, находящейся в трудной жизненной ситуации».

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