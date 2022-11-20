Какой будет погода в Иркутске 20 ноября 2022, рассказали синоптики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 20 ноября 2022 принесет в город небольшой снег и ветер до 10 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 20 ноября 2022: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 20 ноября 2022 будет с переменной облачностью, - уточняют метеорологи. – Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Днем температура воздуха составит -4…-6 градусов.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 65%. Такой будет погода в Иркутске 20 ноября 2022. Кстати, самым теплым день 20 ноября был в 2004 году, тогда пригревало до +6, а самым холодным в 1993-м, тогда столбики уличных термометров опустились до -32.

Погода в Иркутской области 20 ноября менее благоприятная. Метеорологи предупреждают, что вечером в воскресенье сильный ветер обрушится на западные районы региона, скорость воздушных потоков составит 15-18 м/с. Такая картина будет в течение суток по области 21 числа.

- Сегодня в регионе переменная облачность, местами небольшой снег, - говорят синоптики. – Днем -3…-8, местами до -13…-18. Холоднее всего на севере Приангарья, там -18…-23.

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