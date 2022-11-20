Новогодний фильм с Сергеем Степиным в главной роли начали снимать в Иркутске Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Иркутске начались съемки новогоднего фильма «Маршрут Иркутск – Новый год». Главную роль в нем сыграет известный в России актер Сергей Степин. Первые кадры были отсняты уже 18 числа. Весь съемочный процесс планируют завершить за две недели. Об этом в соцсетях рассказал продюсер проекта Роман Буркало.

- Съемки фильма планируются с 18 ноября по 2 декабря, как в павильоне, так и на многих локациях города, - сообщили организаторы.

Кроме известного артиста в фильме сыграют и простые иркутяне. Напомним, незадолго до съемок в городе был объявлен народный кастинг. Все желающие могли попробовать отправить свою анкету. Принимали в команду людей и без актерского образования, и без сценического опыта. Отбор актеров для новогоднего фильма уже прошел, съемки начались. Нам остается только ждать выхода ленты. Посмотреть фильм сибиряки смогут 31 декабря, как обещают создатели, в интернете и на ТВ.

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