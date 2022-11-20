Два человека пострадали в ДТП с конем в Иркутской области. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Приангарье разбираются в обстоятельствах ДТП, случившемся накануне вечером в районе поселка Делюр в Заларинском районе. Там, на 1662 километре трассы «Сибирь» иномарка столкнулась с выбежавшим на дорогу конем. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Животное в столкновении погибло, - говорят сотрудники ГИБДД. – 43-летний водитель «Hyundai Creta» и его 46-летняя пассажирка пострадали, им потребовалась помощь медиков.

Полицейские проводят проверку и призывают владельцев скота следить за передвижениями животных, чтобы они не были бесконтрольными, а также напоминают, что если будет установлен хозяин, попавшего в ДТП скота, то он понесет ответственность за это. Владельцу животного придется возмещать ущерб от автоаварии.

Напоминим, что накануне сотрудники УГИБДД Приангарья сообщали о том, что в ДТП в Братском районе погиб 26-летний пассажир. Травмы, которые он получил во время столкновения Mazda 6 с грузовиком, оказались несовместимыми с жизнью - подробности.

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