Водителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержали в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пьяного водителя, ранее лишенного права управления автомобилями за нетрезвое вождение, задержали в Тулунском районе. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что мужчина был не только пьян, но еще находился и в состоянии наркотического опьянения. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кроме того, в ходе досмотра автомобиля сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили полиэтиленовый пакет с похожим на наркотики веществом, - говорят в МВД региона. – Вещество отправлено на экспертизу.

Задержали 33-летнего мужчину за рулем Toyota Mark II в деревне Афанасьева. Теперь сибиряку грозит не только арест до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей за пьяную езду, но и, возможно, проблемы с законом посерьезнее. Это станет известно после результатов экспертизы изъятого вещества.

Напомним, ранее полицейские рассказали о том, что водитель "Нивы" погиб после лобового столкновения с грузовиком.

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