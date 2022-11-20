Три семейных многофункциональных центра открылись в Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В трех населенных пунктах Приангарья началась реализация пилотного проекта Министерства труда и социальной защиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – там появились многофункциональные семейные центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- В Иркутской области такие центры открылись в городах Иркутск, Усолье-Сибирское и в селе Баяндай, - говорят власти.
Теперь семьи с детьми могут решать свои проблемы по принципу «единого окна», то есть обращаться в эти центры с различными вопросами. Там им будет оказана комплексная помощь.
- Клиентами центров могут стать и семьи мобилизованных граждан, беременные женщины, семьи с детьми, которые столкнулись с проблемами буллинга, малообеспеченные семьи и другие, которым необходима помощь, - пояснили в правительстве Иркутской области.
Стоит отметить, что пилотный проект осуществляет работу пока только в восьми регионах России.
КОНКРЕТНО
Адреса семейных многофункциональных центров в Приангарье:
Адреса и телефоны семейных МФЦ в Иркутской области
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