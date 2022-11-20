Реверсивное движение организовано на трассе Байкал из-за столкновения двух большегрузов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе в районе села моты работают сотрудники ГИБДД. Они разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло на 42 километре трассы «Байкал». Там произошло лобовое столкновение двух большегрузов. Один водитель погиб. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля SHACMAN допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с большегрузом, - говорят полицейские.

Погиб водитель самосвала, мужчина за рулем фуры не пострадал. Из-за дорожно-транспортного происшествия на месте сейчас организовано реверсивное движение. Транспорт едет по обочине.

Напоминим, это не первое смертельно ДТП с участием большегруза за сутки. Так, на железнодорожном переезде в Чунском районе погиб водитель, который выехал прямо перед движущимяс поездом. Машинист нажал на тормоз, но расстояние оказалось слишком коротким для того, что локомотив остановился, столкновения избежать не удалось.

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